Laura Razzoli inaugura 'La Pasticceria' a Villafranca, un sogno che diventa realtà

"Volevo la mia pasticceria". E ora ce l’ha Laura Razzoli. Sabato ’inaugurazione che ha realizzato il suo sogno: i aprire un locale a Villafranza, dove vive. Dopo aver svolto altri lavori, anche in locali stellati, si è messa in gioco in prima persona. E la sua città ha risposto bene, al taglio del nastro tanti cittadini desiderosi di vedere il nuovo locale, di cui si parlava da tempo, e assaggiare le sue dolcezze. ‘La Pasticceria’ è il nome del locale, più di una semplice pasticceria, è una caffetteria e una gelateria. Dietro al bancone, a preparare dolci uno staff tutto al femminile: con Laura ci sono Aida, Debora, Gabriella.

"Sono molto legata alla Lunigiana – ha detto Laura, emozionata – abito qui e aprire un’attività qui mi sembrava la cosa più giusta. Dopo anni trascorsi nel ristorante di famiglia, ho iniziato a lavorare in pasticcerie e ristoranti a cinque stelle, imparando tecniche nuove e affinando la mia arte. Tutto per arrivare a realizzare il sogno di avere un posto mio". A complimentarsi con Laura c’erano il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. "È un giorno di festa per la nostra comunità – ha commentato il primo cittadino –. Chi rischia in proprio e investe in proprio è una risorsa per tutti, che si aggiunge a quelle esistenti a Villafranca. Tanti auguri per il suo percorso lavorativo, sarà positivo e pieno di soddisfazioni". Nel bancone torte di frutta e alla crema, sugli scaffali biscotti un po’ particolari, i ‘Lunigianotti’, un’invenzione di Laura. "Sono dei biscotti artigianali legati al territorio – ha spiegato Laura – fatti come un tempo, con ingredienti di qualità. Raffigurano tutte le bellezze della Lunigiana, come le Statue Stele, ma anche i nostri piccoli e bellissimi borghi. Celebrano la storia e il fascino di questa terra antica".

Monica Leoncini