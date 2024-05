Lastre di eternit scaricate sul percorso della ‘Greenway’

Abbandono selvaggio di eternit sul percorso ciclopedonale, denominata ‘Greenway’ che collega Aulla con Podenzana e Tresana. A scoprire i cumuli di lastre scaricate sul percorso demaniale frequentato da runner, ciclisti, ma anche solo da chi vuole fare una passeggiata nel verde, è stato ieri mattina Paolo Sordi, ispettore ambientale aullese che percorre molti chilometri per monitorare le campagne e segnalare le discariche abusive. La discarica abusiva è in aperta campagna. Non è certo il primo ritrovamento di lastre di eternit che occorre smaltire secondo precise modalità trattandosi di fibrocemento contenente amianto. altamente pericoloso per la salute dell’uomo. "Percorrendo questo tracciato per la mia solita camminata domenicale – spiega Sordi, soprannominato lo ‘sceriffo dei boschi’ – ho scoperto questi cumuli di eternit abbandonati abusivamente: uno scempio ambientale in mezzo a tutto questo verde. E’ davvero spiacevole vedere come ignoti continuino a imperversare sull’ambiente aggirando le pratiche previste dalla legge per lo smaltimento. Lancio un appello: andate negli uffici comunali e chiedete come fare per regolarizzare l’eliminazione di questi materiali". L’abbandono di eternit è un reato grave, con significative implicazioni per la salute pubblica e l’ambiente. L’amianto infatti è estremamente pericoloso perché può essere ridotto in polvere con una semplice azione manuale, facilitando la diffusione delle polveri nocive nell’aria.