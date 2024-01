L’astrattismo e il figurativo di Peracchi all’Osteria Vittorio

Si inaugura martedì, all’Osteria Vittorio di Carrara, in via del Cavatore angolo via Cavour, la mostra delle opere di Barbara Peracchi, artista parmense di nascita e cultura, che risiede da moltissimo tempo nella nostra Provincia, personaggio sempre presente alle mostre ed agli eventi culturali del nostro territorio. La sua formazione artistica si è sviluppata tra l’Italia e vari paesi esteri, e negli ultimi anni i suoi lavori hanno partecipato a varie mostre e concorsi, dove ha vinto premi, come alla seconda edizione del premio nazionale "Le ali". Le opere di Barbara Peracchi, che, come lei stessa afferma, "possono essere tutto compreso astratto e figurativo", sono concepite traendo ispirazione da temi vari come paesaggi marini, animali, natura, danzatori, gruppi di persone, e tutte rivelano un forte senso del ritmo e della composizione, che si evidenzia per una spiccata sensibilità grafica con esiti poliedrici e poetici. L’esposizione, che durerà fino al 28 gennaio, rientra nel progetto culturale che il Comitato Provinciale Aics di Massa Carrara sta sviluppando in collaborazione con Osteria Vittorio e che continuerà nei prossimi mesi con eventi dedicati alla enogastronomia tipica del menu carrarino e a nuove iniziative nel campo della Pittura, della Fotografia e della Musica. verrà inaugurata martedì prossimo, 16 gennaio e sarà visibile negli orari di apertura del ristorante.