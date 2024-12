L’Asl punta sugli impianti fotovoltaici al Noa

C’è un bando della Regione Toscana che attraverso i fondi del Fesr 2021-2027 mette a disposizioni importanti risorse destinate per implementare impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici, pure attraverso le modalità di finanziamento tramite operazioni di Partenariato Pubblico Privato e l’Asl Toscana nord ovest ha deciso di provarci anche con la provincia apuana. Ha infatti presentato un progetto di fattibilità tecnico ed economica, per la realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti fotovoltaici al Noa di Massa. Un investimento da 4,5 milioni di euro che prevede di realizzare e gestire gli impianti fotovoltaici non sulla copertura dell’ospedale ma sopra le pensiline delle aree di parcheggio attorno al Noa. Il progetto prevede una proposta di partenariato pubblico privata e infatti gli elaborati sono stati preparati dalla società Engie Servizi di Roma, che a luglio aveva già sottoposto all’Asl la possibilità di considerare l’utilizzo della contribuzione pubblica nell’ambito di un partenariato pubblico-privato, a integrazione dell’investimento del privato, tra cui rientrano non solo i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), come ulteriormente integrato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, ma anche gli ulteriori fondi nazionali ed europei disponibili o di prossima assegnazione, oltre a fondi regionali quali, per l’appunto, quelli del Fesr che erano stati messi a bando. Così i due interessi sono stati messi in sinergia e la società ha messo nero su bianco il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione, gestione e manutenzione di impianto fotovoltaici sopra le pensiline, presentato poi dall’Asl al bando della Regione in scadenza in questi giorni per provare a ottenere anche un contributo pubblico dai fondi Fesr.