L’Asl dice addio a Gianni Lazzini Il cordoglio di Monica Guglielmi

E’ morto un ex dipendente dell’Asl, Gianni Lazzini. Ne dà il triste annuncio la dirigenet Monica Guglielmi che in una nota "a nome di tutti i colleghi della zona Apuana e dell’intera Asl Toscana nord ovest, esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Lazzini, a lungo impiegato nel settore previdenziale dell’Asl. Sono stata la responsabile di Gianni – evidenzia Guglielmi - e ho potuto apprezzarne le doti umane e professionali. E’ stato davvero un punto di riferimento per tanti colleghi che sono passati dal suo ufficio per presentare la domanda della loro pensione ed è sempre stato un collaboratore esperto e competente, in grado di risolvere tutti i quesiti, anche quelli più complicati. Lo ricordo con molto affetto, anche personale, perché abbiamo avuto modo di frequentarci al di fuori del lavoro, grazie a interessi comuni dei nostri figli. A nome mio e di tutti i colleghi esprimo dunque grande vicinanza alla moglie, la professoressa Rosalba Pitanti, e ai figli Viola, dipendente dell’Asl, e Gianni".