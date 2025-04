L’arte incontra la solidarietà ’Ovoquadro’, asta da record. Ventotto le opere vendute

Si è conclusa la manifestazione Ovoquadro 16 che ha visto esposte 28 opere donate da pittori locali e non, oltre a 13 uova di cioccolato che hanno arricchito e profumato le stanze di Villa Cuturi. L’architetto Corrado Lattanzi ha battuto all’asta le opere davanti ad un folto pubblico partecipante.

Successivamente è arrivato il momento... dolciario: sono stati i bambini presenti in sala che, davanti al pubblico, hanno estratto i numeri della lotteria di ogni uovo esposto. Soddisfatta anche quest’anno Mariagiovanna Guerra, referente locale di Fondazione Sos il Telefono Azzurro ETS e curatrice dell’evento insieme a Gumdesign Laura Fiaschi e Gabriele Pardi di Viareggio, la quale ringrazia il Comune di Massa per aver patrocinato e messo a disposizione anche quest’anno Villa Cuturi per i 15 giorni dell’evento, la Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara che hanno concesso il loro patrocinio, tutti coloro che hanno visitato la mostra e partecipato all’asta e alla lotteria il cui ricavato va a Fondazione Sos il Telefono Azzurro ETS a sostegno dei progetti locali e nazionali, quali la linea gratuita di emergenza 1.96.96.

Tanti gli eventi collaterali dedicati ai bambini con il laboratorio su Munari curato dai volontari di Fondazione Sos il Telefono Azzurro ETS, la fiaba di Mirtilla che ricorda un’altra bellissima tradizione del nostro territorio per la Pasqua: la torta di riso. E ancora il laboratorio dei ragazzi de “La Missione“ con tanto di robot parlante.

La cultura ha arricchito l’evento con due giornate dedicate alla “Maratona letteraria di beneficenza“ organizzata in collaborazione con il premio letterario Sandomenichino giunto alla 66esima edizione. Ovoquadro quest’anno ha ospitato e “addolcito“ un evento tecnico organizzato da Lapet Massa Carrara “Società semplici: aspetti giuridici, civilistici e fiscali“. Spazio anche ai giovani con gli studenti del convitto dell’Istituto Alberghiero Minuto, che hanno realizzato un elaborato a tema Munari all’interno del laboratorio creativo curato da Sabrina Quadrelli e così gli ospiti della Casa di Eugenio, che visitando la mostra hanno donato dei giochi per la ludoteca della casa circondariale di Massa.

Un ringraziamento speciale va ai 28 artisti partecipanti che con le loro opere hanno “colorato“ le pareti di Villa Cuturi e alle pasticcerie: Arte del Dolce Massa, Cioccolateria La Missione Sarzana, Haziel, Antica pasticceria Tonlorenzi, Ristorante Emozioni, Istituto professionale alberghiero Minuto di Massa, Pasticceria La Parigina Seravezza, Stainer Chocolate Pontremoli , e Pasticceria artigiana Stefano Viaggi Luni. "Ringrazio nuovamente tutti i partecipanti – conclude Mariagiovanna Guerra – e con gli auguri di Buona Pasqua a tutti rinnovo l’appuntamento a Ovoquadro 17".

Angela Maria Fruzzetti