L’arte della scherma scenica. Prove di duelli nel maniero

La scherma scenica e la rievocazione storica sono protagoniste al Castello del Piagnaro che ospita una due giorni – oggi e domani – in cui viene presentato un progetto di formazione permanente per istruttori e maestri di scherma attivo dal 2019, creato dall’associazione Collegium Lunae di Carrara con l’Accademia Nazionale di Scherma e il Club Scherma Apuano – Accademia Point di Massa Carrara. Due giorni dedicati al tema della scherma nell’ambito della rievocazione storica, argomento sentito anche in terra apuana, viste le molte iniziative che arricchiscono i calendari delle proposte culturali soprattutto estive, a partire da Medievalis a Pontremoli. Il weekend vedrà il susseguirsi di interventi e workshop tenuti da ricercatori, docenti universitari e professionisti del settore su temi come l’approccio scientifico alle fonti storiche testuali e materiali, lo studio delle armi antiche (oplologia), la storia della scherma e del combattimento marziale medievale; ma anche il teatro della commedia dell’arte e la scherma scenica in ambito rievocativo.

L’evento coinvolgerà appassionati, curiosi e aspiranti tecnici di scherma da tutta Italia e permetterà di ottenere crediti per la formazione degli aspiranti maestri di scherma dell’Accademia Nazionale. Il programma prevede oggi dalle 9.15 alle 13.5 un workshop a cura del maestro di teatro Matteo Procuranti. Nel pomeriggio, dalle 14.30 al via 5 moduli di un’ora ciascuno in cui verranno esaminati la verità fisica ed emotiva dietro al gesto tecnico, dall’esibizione alla rappresentazione, gesti e cultura della dimensione marziale medievale, la comprensione degli strumenti della scherma storica per perfezionare il gesto tecnico marziale, l’interpretazione del dato materiale nella rievocazione storica e la scherma, stato dell’arte nel Medioevo con Matteo Procuranti, Jacopo Bisagni, Eleonora Rebecchi, Sascha Biggi e Davide Lazzaroni. Poi domani in scena progettazione e realizzazione di un duello scenico in ambito rievocativo. Un workshop teorico e pratico a cura del maestro d’armi Davide Lazzaroni. Le due giornate equivalgono a 2 crediti per il percorso di formazione magistrale dell’Accademia Nazionale di Scherma. L’evento è organizzato con la ProLocoBorgo del Piagnaro “Mani e Menti: laboratori di antiche arti e mestieri della Lunigiana Storica“, la Compagnia del Piagnaro, il patrocinio del Comune e della sezione Panathlon Club Carrara e Massa.

Natalino Benacci