L’appuntato scelto Giuliano saluta i carabinieri

Dopo 36 anni di servizio è andato in congedo l’appuntato scelto dei carabinieri Antonio Giuliano. Nato a Campobasso ha svolto quasi tutta la carriera sul suolo pontremolese dove la gente lo ha apprezzato per il suo grande spirito di solidarietà e di amicizia, sempre pronto a dare una mano a chi aveva bisogno. Per tutti è semplicemente Antonio la memoria storica dei carabinieri di Pontremoli.

Dal carattere gioviale e sempre molto diretto nelle relazioni interpersonali l’appuntato scelto Antonio Giuliano ha sempre evidenziando senso del dovere, spirito di sacrificio, dedizione al servizio e incondizionata disponibilità assolutamente fuori dal comune, operando quotidianamente con straordinaria generosità e anteponendo costantemente il servizio alle esigenze personali. Per i militari più giovani ha costituito un esempio da seguire soprattutto per quelle qualità morali che devono essere patrimonio di ogni carabiniere. Ad Antonio Giuliano è stato conferito il diploma di benemerenza con medaglia per l’opera e l’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse all’emergenza nella Regione Toscana nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000. Ieri Antonio Giuliano è stato ricevuto anche dal sindaco Jacopo Ferri che gli ha fatto gli auguri per il nuovo capitolo della sua vita.

