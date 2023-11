L’Ansmes premia i giovani atleti e le società di tutte le discipline

E’ dedicata al tema "Sport e famiglia: una sinergia vincente" la giornata che l’Ansmes (l’associazione nazionale stelle, palme e collari d’oro al merito del Coni e del Cip) celebra sabato mattina (ore 10) al Club Nautico di Marina, con il contributo di Comune di Carrara e Fondazione CR Carrara, e che gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale di Massa.

La manifestazione è organizzata dall’Ansmes provinciale del presidente Marco Lavaggi (direttivo composto da Francesco Bajni, Ernesto Lunardini e Giancarlo Betti), sarà introdotta da Ilaria Borghini e prevede gli interventi di don Alessandro Biancalani (direttore ufficio comunicazioni sociali della diocesi), Guendalina Brizzolari (psicologa), Vincenzo Genovese (referente progetti nazionali ufficio scolastico), Pietro Gervastri (vincitore premio "Mybook Myllenium Award). Attesi anche i saluti di amministratori locali e rappresentanti dello sport, mentre Samuele Ceccarelli (campione europeo dei 60 metri piani) e i fratelli Luca e Alessio Arrighi (plurimedagliati in campionati italiani e mondiali nel tiro a segno) saranno ospiti in sala.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati premi a società, dirigenti e atleti che si sono distinti nell’attività sportiva. Questi i premiati: per le società la Polisportiva Pontremolese Atletica 1963; per i dirigenti Claudio Volpi; per i tecnici Guglielmo Vatteroni.

Un premio speciale, dedicato alla sua carriera, è stato pensato per il professor Giuseppe Borzoni. Una giornata insomma, all’insegna dello sport e delle personalità che hanno sostenuto questo settore, non solo come modo di svago, ma anche per aiutare le giovani generazioni ad avere un obiettivo. Già attiva a livello nazionale fin dal 1986, la Ansmes sbarca in provincia di Massa e Carrara con una nuova sezione nel 2021.

ma.mu.