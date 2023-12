L’anno chiude a ritmo rap. Festa in piazza a Marina con Mudimbi e dj Mitch

L’anno 2023 se ne va con i ritmi del rapper Mudimbi e il 2024 inizia con il Concerto di Capodanno al Teatro Guglielmi. Due grandi eventi inseriti programma dell’amministrazione comunale di Massa, presentati dal sindaco Francesco Persiani con le assessore alla cultura, Monica Bertoneri, e agli Eventi, Giorgia Garau, alla presenza degli assessori Matteo Basteri e Alice Rossetti insieme alla direttrice artistica Cinzia Bertilorenzi. San Silvestro, dunque, con il famoso rapper nella centralissima Marina di Massa. Soddisfatto il sindaco Persiani. "Sul palco di piazza Betti, dalle 21,30, aprirà la serata il rapper Mudimbi quindi toccherà direttamente a dj Mitch di Radio 105 accompagnato da un corpo di ballo e animazione annessa – spiega –. Chiude l’ evento direttamente da Radiostudio+ Patrik Ray Pugliese con divertimento assicurato. Una festa per tutti puntando sui giovani, con animazione ed effetti speciali fino a tarda notte". E il primo gennaio abbiamo il classico Concerto di Capodanno al Teatro Guglielmi, sempre ad ingresso gratuito. "Quest’anno con la novità di due repliche alle 18 e alle 21 – sottolinea Persiani –. Il concerto di inizio anno, promosso dall’amministrazione comunale, sarà in collaborazione con l’associazione Musicale Massese. Sotto la direzione di Paolo Biancalana, l’Orchestra Domenico Scarlatti presenterà alcuni tra i più famosi valzer viennesi, quali ‘Sangue viennese’ e ‘Danubio’ assieme trascinanti polke, “Annen Polka” o “Sotto tuoni e fulmini”. Il concerto sarà impreziosito dalla partecipazione del baritono Veio Torcigliani e dalla giovane soprano turca Ozce Durmaz con arie e duetti, quali il Valzer di Musetta dalla Bohème o“Là ci darem la mano” del Don Giovanni di Mozart.".

Tanti gli eventi che inorgogliscono il primo cittadino. "Stiamo esprimendo al meglio le nostre capacità, che non sono poche – commenta –. Cerchiamo di mettere insieme un po’ di realtà locale, valorizzandola, con qualcosa che viene da fuori, proponendo un programma per tutti i gusti" . E su piazza Aranci: "Vengono da più parti del mondo per la nostra piazza, la più ammirata del comprensorio apuo versiliese".

Un cenno anche alla mostra Michelangelo delle gallerie degli Uffizi, aperta fino al 14 gennaio al Castello Malaspina. "Un evento arrivato alle cronache regionali per lo spessore – osserva il sindaco – . Ci saranno convegni e conferenze legate al tema della presenza del grande maestro Michelangelo sul nostro territorio, documenti unici mai mostrati al grande pubblico. Tanti gli eventi che arricchiscono il nostro Natale tra cui quelli del Ccn Massa Da Vivere e Ccn A spasso per la costa. Un grazie a chi ha contribuito a rendere queste festività liete, ricche di doni , nel segno della pace e della serenità".

Una speciale sorpresa poi a conclusione delle festività: l’atterraggio della befana all’aeroporto del Cinquale: "Non posso svelare di più". Per il teatro Guglielmi prenotazione obbligatoria alla biglietteria del teatro e online su www.teatroguglielmi.it a partire dalle 9 di venerdì 15 dicembre.

Angela Maria Fruzzetti