Lampioni green alimentati dal sole

Il Comune di Fivizzano porta avanti, tra gli altri, progetti per l’utilizzo delle energie alternative in opere di interesse pubblico. In primis l’energia solare: l’ente ha avviato l’installazione di punti luce in diverse frazioni con lampioni fotovoltaici, a impatto zero, sui futuri costi energetici che sfruttano l’energia del sole. Il primo di questi lampioni pubblici è stato installato in località di Cormezzano all’incrocio fra la nazionale 63 del Passo del Cerreto e la strada comunale per Gassano che porta nella Valle del Lucido, Equi Terme ed in Garfagnana.