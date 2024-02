L’amore tra finestre sul mare e speciali panchine in piazza

Di festa in festa. Ieri era l’ultimo giorno di Carnevale e oggi è San Valentino. I commercianti del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ hanno pensato di coinvolgere chi visiterà la città oggi, nel giorno dedicato agli innamorati, creando dei... mini set per chi vuole scattarsi una foto romantica e originale. Saranno allestite, infatti, alcune panchine in piazza Aranci, fin dal mattino, con cuori e tante frasi d’amore disseminate tra gli alberi di arancio. Chi vorrà potrà condividere una foto, un pensiero d’amore taggando sui profili Instagram e Facebook @massadavivere. Un modo tenero e semplice per fare gli auguri a chi amiamo. Nelle vetrine e nei locali, inoltre, cuori e allestimenti a tema fanno capolino tra la merce ancora in saldo e le nuove collezioni di abbigliamento primavera-estate. Un regalo dei commercianti del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ pensando a chi come loro condivide l’amore per il centro storico di Massa considerando piazza Aranci cuore della città, come un salotto all’aria aperta punto di incontro per famiglie, amici e... innamorati. Non è la prima volta che il Ccn organizza iniziative simili per San Valentino. E la risposta dei cittadini è sempre stata partecipativa, in particolare i giovani.

A Marina di Massa, invece, è stata creata una... finestra sul mare per gli innamorati a cura della Pro loco Partaccia sul lungomare nei pressi dell’Alberghiero. E’ proprio una finestra con una rete di pescatori dipinta di rosso dove è possibile attaccare cuoricini con frasi d’amore. Le dediche saranno poi recuperate dagli organizzatori. Ovviamente la finestra diventa un perfetto scenario per scattare foto. Ieri erano presenti anche Mary Anne, per momenti di scatto con i visitatori con il suo abito dedicato a San Valentino, e Lina Pierde, con i suoi sassi dedicati all’amore.