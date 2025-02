L’amore nella storia. Benelli e Baldini raccontano il sentimento negli antichi

Un incontro sul tema dell’amore. L’associazione Apuamater organizza un confronto con il professor Giuseppe Benelli e l’avvocato Andrea Baldini sull’antico tema dell’amore. Un argomento sempre attuale sul quale nel corso dei secoli si sono confrontati letterati, poeti e artisti, ma anche, certamente, ogni essere umano, dunque ciascuno di noi. L’incontro è in programma giovedì alle 17.30 nella sala Polartis in località San Martino. Giuseppe Benelli tratterà il tema ‘Filosofi in amore’, sviluppando l’argomento sotto l’aspetto filosofico e dunque nel rapporto tra il sentimento e la conoscenza dell’amore attraverso la riflessione offerta, in tempi diversi, dai vari filosofi.

L’avvocato Baldini entrerà invece nella dimensione ‘dionisiaca’ dell’amore, attraverso un’esplorazione archelogica nel mondo dell’antica Pompei, sempre ricca di suggestioni ed emozioni intense. Sarà un viaggio indietro nel tempo, in cui affrontare il tema del culto di Dioniso e la villa dei misteri a Pompei, per scoprire quanto gli antichi siano più vicini di quanto si possa pensare. "Non è un caso - spiega il presidente Apuamater, Claudio Palandrani - che con l’approssimarsi della fine dell’inverno si risveglino i moti più dolci dell’anima, e la rinascita, appena annunciata della Natura, fa appello ai sentimenti profondi che ci legano alla rigenerazione amorosa, eterna e sempre nuova, di tutto ciò che vive. Da sempre l’essere umano ha compreso che questa rinascita è figlia di quello stesso ‘Amor che move il sole e l’altre stelle’ che compenetra il cuore. Invitiamo gli amici alla cena da Vittorino, che farà seguito all’incontro, a contattare il 328 6745989 o [email protected].