L’ambasciatore del Burkina Faso in visita privata alle cave

CARRARA

Visita diplomatica di prestigio ieri alle cave di marmo. Ospite di eccezione sulle Apuane con una visita a titolo personale è stato l’ambasciatore del Burkina Faso in Vaticano, Regis Bakyono, arrivato a visitare le cave insieme alla sua famiglia, composta oltre che dalla moglie anche da due bambini. Dopo aver sostato all’Incanto, il ristorante dei Ponti di Vara, accompagnato da Francoise Bazie, presidente dell’associazione Voce Africana giovani solidali, grazie all’aiuto di Francesca Dell’Amico, l’ambasciatore ha potuto visitare le cave a Fantiscritti, la galleria e la cava scuola. L’ambasciatore è stato colpito soprattutto dalla bellezza e dalla particolarità del territorio delle cave di marmo. Presenti a spiegare alla delegazione alcune informazioni storiche e la descrizione del paesaggio il presidente della Proloco Fantiscritti e Tarnone, Fabrizio Giorgi, oltre alla presenza del presidente della commissione marmo del Comune di Carrara, Nicola Marchetti. "L’ambasciatore Bakyono tornerà – ha poi commentato Francoise Baize – per l’evento ‘Carrara incontra l’Africa’ in programma ad agosto". Dopo la visita alla galleria, la delegazione in visita alle cave ha quindi proseguito il suo ‘tour’ cittadino ammirando il centro storico di Carrara, le sue piazze, il Duomo e le strade, rimanendone felicemente colpiti. A suggellare la visita anche l’incontro tra la delegazione e gli scultori dell’associazione ‘Bedrock’, in cui l’ambasciatore ha potuto ammirare e rimanere entusiasta delle opere preparate dai giovani artisti. Per il gruppo in visita, anche un rapido passaggio a Marina e al litorale prima di fare ritorno a Roma.