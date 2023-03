Lama: "Il mio pensiero è quello del regionale"

La coordinatrice comunale di Italia Viva Eleonora Lama replica al coordinatore provinciale Pietro Perfetti. "L’indirizzo del coordinamento comunale di Italia Viva di appoggiare il centrosinistra e , in particolare, la candidatura di Enzo Romolo Ricci può sorprendere solo chi, evidentemente, non ha prestato alcuna attenzione alla linea politica comunale degli ultimi tre anni e non mostra alcuna considerazione della collocazione regionale del partito che, fino a prova contraria, ha sostenuto il governatore Eugenio Giani alle ultime elezioni regionali e governa, tutt’oggi, a fianco del Pd, seppure con la propria sensibilità, addirittura esprimendo la vice presidente Stefania Saccardi".

"Non è dato comprendere – prosegue –, pertanto, perché a Massa il coordinamento comunale, dopo essersi espresso pubblicamente, in maniera corretta e condivisa per ben 3 anni, sempre all’opposizione dell’amministrazione di centrodestra, mediante i propri rappresentanti dentro e fuori dal consiglio comunale, dovrebbe disallinearsi rispetto a un indirizzo politico chiaro, oltre che regionale, e tradire così, di fatto, la politica attiva promossa sino ad oggi sul territorio in ragione di non meglio precisati diktat provinciali che ricordano, per davvero, l’operare della vecchia politica, quella che stava di lato e interveniva solo a ridosso delle competizioni elettorali senza, peraltro, tenere in debita considerazione chi la faccia l’aveva messa fino a poco prima. Il tutto, poi, per cosa? Allearsi a una destra che a Massa si divide fra ex rappresentanti di Forza Nuova, a fianco dell’ex sindaco Persiani da una parte, e FdI dall’altra? Una destra che sia Renzi che Calenda tengono a debita distanza. Visto l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale trovo paradossale che si parli di “fughe in avanti”. Al contrario già troppo tempo si è voluto perdere".

"In ogni caso – prosegue – non è mia intenzione né quella della consigliera comunale Dina Dell’Ertole disattendere l’impegno preso con i cittadini in questi anni di politica attiva, pertanto, da qui in avanti torneremo a concentrarci solo sui temi tanto cari ai cittadini, come è avvenuto negli ultimi anni a proposito di regolamento degli agri marmiferi, piano dell’arenile, raccolta differenziata, tutela della zona costiera e della zona industriale impegnandoci a rappresentare, nell’ambito del centrosinistra, la parte riformista e moderata".