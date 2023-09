L’affondo di ’Libertà e diritti’: "Scandaloso scaricare Bertucci"

"Scandaloso". Non usano mezzi termini i due segretari provinciale e comunale di ’Libertà e diritti’ Mauro Rivieri e Mario Cipollini nel giudicare la scelta di Francesco Persiani di sostituire l’ex assessore Matteo Bertucci. "Ci domandiamo quale sia stata la logica e quali le motivazioni politiche hanno spinto il segretario nazionale “pro tempore” di FI Tajani a togliere dalla scena politica Matteo Bertucci di FI, un politico competente, preparato e onesto. Bertucci è stato il primo ed unico consigliere di Forza Italia eletto nella lista presentata a Massa in appoggio a Persiani, senza di lui Forza Italia non sarebbe stata rappresentata in consiglio comunale. Tajani dovrebbe spiegare a tutti i militanti ed soprattutto agli elettori di Bertucci, quali valide motivazioni politiche lo hanno spinto a cacciarlo dal partito e soprattutto perché non abbia sentito la necessità di parlare con Bertucci e ascoltato anche da lui la versione di quello che stava accadendo all’interno di FI provinciale".

"Caro Persiani – proseguono – hai fatto tuo il proverbio ’l’ingratitudine non ha confini’?. A onore del vero non è la prima volta che ti muovi in questo modo basti pensare a come hai trattato sia l’assessore Eleonora Lama che il vicesindaco Guido Muttini a cui devi la tua “carriera” politica, Muttini che dovresti ringraziare per averti permesso di diventare sindaco di Massa. Con questa manovra politica potrebbero rientrare in campo persone poco rappresentative con profili discutibili per onestà e trasparenza, mossi solamente da interessi personali. In Toscana e a Massa Carrara Forza Italia è rappresentata da politici e dirigenti che stanno portando il partito verso il totale declino. Forza Italia sembra essere un guscio vuoto al cui interno non ci sono ne programmi ne progetti, un partito senza futuro; la nostra gente, i massesi vorrebbe sentir parlare di cose concrete; di cosa accadrà all’Ugo Pisa, al porto, alla Don Gnocchi, quali progetti ci sono sull’Ospedale Vecchio di Massa e sulla sanità. Vorrebbe sapere se la Casa Della Salute verrà veramente costruita in quel luogo inadeguato creando sicuramente una congestione del traffico senza eguali, quali interventi sugli asili nido sono stati programmati".