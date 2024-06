Lady Oscar al Castello Malaspina. Letizia arriva su Rai News 24

MASSA

Uno scatto a cavallo, vestita con i panni di Lady Oscar, eroina dei cartoni animati e dei manga: così Letizia Livornese, conosciuta come Letizia Cosplay, va in diretta Tv sulla rubrica di RaiNews24 “Specchio dei Tempi” condotta da Roberto Vicaretti. E le riprese mettono in mostra anche le stanze del Castello Malaspina. Un dibattito centrato sulle donne al comando oggi in Europa, in contrasto con la figura di Lady Oscar raccontata nel manga che ha dovuto ‘essere uomo’ per avere un ruolo. "Come sempre indossare la divisa di Lady Oscar è una grande emozione, a maggior ragione quando la redazione Rai mi ha contattata per un intervista nei panni dell’eroina – racconta –: mi avevano vista sui social, sulla cavalla Cora di Roberto Zamparini in uno shooting fotografico organizzato da Annamaria Quaresima per Falcomics, dove sono stata ospite speciale e presentatrice. Non avevo mai provato una diretta Tv. Ringrazio il Comune che si è attivato per consentire l’intervista al castello Malaspina".