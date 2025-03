L’adolescenza “sotto esame”. Terapeuti al Centro Icaro

Nasce dalla sinergia tra il Centro Icaro di Costamala e Jonas La Spezia il terzo appuntamento dei venti eventi organizzati per celebrare i vent’anni del centro di Licciana Nardi. Jonas La Spezia è un’associazione di psicoanalisi legata a Jonas Italia, rete che promuove i valori del Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi, fondato da Massimo Recalcati. Il gruppo, composto da psicoterapeuti e psicopedagogisti, lavora con un duplice obiettivo: da un lato, rendere accessibile la terapia psicoanalitica a tutti con tariffe sostenibili; dall’altro, portare la psicoanalisi fuori dagli studi, in spazi di confronto, progetti e incontri aperti alla comunità.

Ed è in questo spirito che si inserisce l’evento di venerdì quando alle 17,30 il Centro Icaro ospiterà lo psicoanalista e psicoterapeuta Andrea Panìco (nella foto) per la presentazione del suo libro “Bocche di leone. L’esperienza dell’adolescenza tra scuola, filosofia e psicoanalisi”.

L’incontro sarà un’occasione per esplorare il mondo dell’adolescenza, “spinta vorace verso la vita, fioritura del desiderio”. "La discussione – spiegano gli organizzatori – ci aiuterà inoltre a riflettere sulla necessità di una “comunità di adulti vivi”, consapevoli e in ricerca, capaci di offrire testimonianze e accogliere le parti desideranti". A dialogare con l’autore ci saranno Roberto Bicci, Dania Sindico e Valentina Spinatelli di Jonas, insieme agli educatori del Centro Icaro: Lorenzo Antoniotti, Matteo Ratti e Valentina Serradori.

Andrea Panìco è una figura di spicco nel panorama della psicoanalisi: socio fondatore di Telemaco Milano, membro del direttivo di Jonas Milano, ideatore e curatore della Telemaco Summer School, docente presso il Corso di specializzazione Jonas e nelle scuole di psicoterapia I.R.P.A. e S.P.I.C., oltre che socio della Società Milanese di Psicoanalisi. Tra i suoi scritti, diversi articoli e il libro “Batman ha paura dei pipistrelli. L’adolescenza come metafora della psicoanalisi”.