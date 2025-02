L’accoglienza italiana . Tirreno Ct e Balnearia. Una vetrina sul gusto e la ricezione turistica

Circa 500 espositori in rappresentanza di quasi un migliaio di marchi. Sono numeri di tutto rispetto quelli che accompagneranno la nuova edizione della Tirreno C.T. e Balnearia, di nuovo insieme in un evento diventato il punto di riferimento per la cucina, il turismo balneare e l’ospitalità italiana. Come in passato, anche l’edizione 2025, in programma da domenica a mercoledì nei padiglioni di Carrarafiere, sarà caratterizzata dalla presenza dei principali player del settore, a conferma che l’industria turistica italiana è ancora tra le più importanti per il Pil nazionale.

Punto di forza sarà la grande affluenza di operatori fra ristoratori, titolari di bar o di strutture ricettive. Anche in termini di pubblico numeri importanti, con le ultime edizioni che si sono assestate sui 62mila visitatori. Nei padiglioni ci sarà inoltre spazio anche per presentazioni, degustazioni e approfondimenti, ovviamente in tema enogastronomico. Grande spazio sarà poi dato a pane e pizza, poi ancora i prodotti lavorati e semilavorati per la cucina e per le forniture alberghiere. Presenti anche spazi dedicati alla gelateria, alla pasticceria e un’intera area dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti; più un’area per le birre, specialmente quelle artigianali, e i vini, che stanno trovando sempre più spazio all’interno dell’offerta fieristica. Ci saranno inoltre stand con attrezzature da tavola per bar, locali, gelaterie e pasticcerie, passando anche per complementi d’arredo per interni ed esterni, comprese tappezzerie e arredi bagno. In fiera sarà presente nuovamente l’importante Scuola Tessieri, con iniziative portate avanti dai più famosi professionisti del settore, con gli aspiranti cuochi che avranno a disposizione un’area dimostrativa. Generoso lo spazio dedicato al mondo della pasticceria che, anche quest’anno, porterà i principali concorsi internazionali tra i padiglioni. La manifestazione avrà inoltre i cosiddetti incontri ‘B2B’: vale a dire tavoli di confronto tra domanda e offerta per uno scambio di conoscenze e business tra i vari operatori presenti.

Un aspetto che ha contribuito molto a rendere Tirreno C.T. un punto di riferimento in termini di opportunità per addetti ai lavori e clienti. Prosegue inoltre il legame con Balnearia, il salone professionale dell’outdoor design, benessere, attrezzature balneari e software per la spiaggia, con spazi che rappresentato il meglio dei settori merceologici, oltre ad essere momento di incontro per tutti gli operatori. Grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria, ci saranno numerose opportunità di informazione e confronto sulle più sentite tematiche del settore. "La fiera negli ultimi anni sta andando molto bene - spiega il patròn Paolo Caldana - e questo grazie ai tanti espositori, non solo locali. Da non sottovalutare l’impegno di Balnearia, che nonostante un momento particolare per il turismo balneare, un po’ in sofferenza, riesce comunque a restituire spunti interessanti, anche grazie al tema dell’intelligenza artificiale a supporto dei professionisti del settore". Tirreno C.T. e Balnearia sono organizzate da TirrenoTrade Srl, con la collaborazione di enti regionali, provinciali e associazioni di categoria.