La voglia di esserci. Una giornata di attesa fra cori e colori. Il supporto della città

Applaus, fumogeni giallazzuri, cori, rulli di tamburi e l’orgoglio di esserci. Oltre 1500 i tifosi della Carrarese che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento allo stadio per accogliere la squadra di mister Calabro, a poche ore dallo scontro con il Vicenza. Il pullman con a bordo gli Azzurri è arrivato alle 15,40, ma già dalle 14, 300 tifosi avevano affollato piazza Vittorio Veneto. Tifosi vecchi e nuovi e di tutte le età si sono presentati allo stadio. Una grande festa che ha coinvolto l’intera città, con terrazze e finestre con bandiere sventolanti. E poi tanti palloncini giallo e azzurri fuori dai negozi, dai portoni e lungo le strade. Un’intera città tinta di giallo azzurro. All’arrivo del team è scoppiato il delirio. A fare da sfondo ai cori fumogeni e le bandiere azzurre con il motto ‘Fortitudo mea in rota’. È filato tutto liscio anche sul fronte dei biglietti. Tra i primi ad arrivare il consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel, Simone Caffaz con la famiglia, Massimiliano Bernardi, e il presidente della Fondazione CrC Enrico Isoppi.

Un tripudio di colori e i tanti cori hanno reso speciale questa pagina di storia della Carrarese al grido di "Se vado in B…vado fuori di testa". Telefoni alla mano i tifosi hanno voluto immortalare questi momenti di gioia, invadendo i social con video e foto di una folla festante. Insomma tutti orgogliosi e felici di esserci, anche chi non aveva il biglietto d’ingresso si è presentato allo stadio per applaudire la squadra, per poi ripartire alla volta di casa per il fischio d’inizio. Per tutta la permanenza dei tifosi fuori dallo stadio le auto che scorrevano sul viale XX Settembre hanno contribuito alla festa suonando il clacson alla tifoseria. A mantenere d’occhio l’intera situazione un ingente spiegamento di forze dell’ordine e di agenti della polizia municipale.