La vita dei cavatori e il museo Fantiscritti in scena a Villa Bertelli

Il duro ma suggestivo mondo delle cave di Carrara di scena sabato a Villa Bertelli dove, alle 17 nel Giardino d’Inverno, è in programma ‘Memoria e identità del marmo di Carrara-Dal bagascio ai giorni nostri: la Cava Museo Fantiscritti’, un appuntamento dove verrà raccontata, anche con poesia dal vivo, grazie agli attori della ‘Clacson Beauty’, la vita e il lavoro dei cavatori. Sul palco ci sarà Walter Danesi, patron della Cava Fantiscritti. Modererà l’evento Francesca Bianchi, ambasciatrice Feisct Federazione Italiana Itinerari Storici Culturali Turistici e presidentessa dell’Associazione Bookcrossing Massa. Presente l’associazione italiana Sindrome Fibromialgica.

Il museo Fantiscritti, ormai da due anni, si muove sul territorio, attraverso un percorso itinerante per portare la testimonianza dei luoghi, del lavoro dei cavatori, della loro vita familiare e delle difficoltà del tempo. È presente in associazioni, facoltà universitarie, nel Museo diffuso della pietra Kamen di Aurisina, alla biennale di Venezia, negli Ordini professionali, scuole ed è stata dedicata a Fantiscritti una parte della mostra sulla colonna Traiana a Roma al Colosseo, con l’esposizione dell’edicola originale.

Una cava museo nata nel 1897 per opera di Gualtiero Danesi. E l’unico sito dedicato all’attività estrattiva del marmo, analizzata dal punto di vista dei suoi lavoratori: i cavatori. Raccoglie strumenti e reperti talvolta donati dalle famiglie dei cavatori, soprattutto da quelle che hanno subito grosse perdite. Lì si raccontano anche le storie delle famiglie, dei bambini sfruttati e delle donne che hanno accompagnato le sorti dei loro mariti in quel viaggio senza arrivo quale il lavoro in cava.

In loro onore nel museo è stata inaugurata una scarpetta rossa in marmo in collaborazione con il Centro antiviolenza di Carrara, per ricordarne i percorsi e le vite tenute sospese tra le montagne. È stato la fonte d’ispirazione del musical “Senz’ali né gloria” dell’Accademia di Musical di Carrara Clacson Beauty scritto da Maria Corsini, che ha vinto i mondiali di Musical a Roma poche settimane.

