La vita avventurosa del pilota Gallina al Centro ricreativo

Il Centro ricreativo comunale di Pontremoli non si ferma. Lunga è la scia degli invitati che hanno sempre qualcosa di interessante da raccontare nella rubrica a loro dedicata. Oggi alle 16.30 al piano terra ex Galli Bonaventuri in piazza Dodi tocca a Roberto Gallina pilota, team manager, tecnico progettista e costruttore di moto che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dei motori. Nel 1964 ha ottenuto il titolo di Campione della Montagna con una MotoBi 175. Da qui il decollo che lo portò a guidare una Paton nel Motomondiale e poi toccò a una Benelli. Nel 1976 la sua carriera di motociclista giunge alla fine a causa di una tendinite, ma la passione è forte, quindi non si arrende e a partire dal 1978 mette insieme un team e gestisce in gara le Suzuki ufficiali. Nel ruolo di team manager arriva al titolo iridato nella classe 500, per due anni consecutivi, con Marco Lucchinelli e Franco Uncini nel 1981 e 1982. Gallina possiede una grande capacità tecnica, nasce dalla sua intuizione la progettazione del radiatore parabolico e la progettazione di un inedito servosterzo per utilizzare gomme di maggiore larghezza. Non meno importante l’attività svolta nel ripristino e nella conservazione del grande patrimonio tecnico e storico rappresentato dalle MV Agusta da competizione. Con Carlo Casabianca e Muto Club Pontremoli.

Anastasia Biancardi