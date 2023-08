La testimonianza choc "Mi ha palpato un gluteo"

di Alfredo Marchetti

"Mi ha palpato un gluteo mentre ero in bici e mi ha detto frasi a sfondo sessuale. Denuncio tutto". Inizia così il racconto di una ragazza di 30 anni che sarebbe stata vittima di una violenza sessuale. La querela è stata presentata ieri pomeriggio dal suo legale, Francesco Giusti del foro di Massa. Una vicenda che assume tinte scioccanti: è la sera dei fuochi, la giovane, assieme al suo ragazzo, sta percorrendo in bicicletta viale San Giuseppe Vecchio per raggiungere la costa. Una serata speciale, da vivere con gli affetti per conquistare un ricordo indelebile dell’estate. Ricordo però, che si è trasformato in un incubo. Mentre stava pedalando, un uomo di 50 anni, italiano, in sella alla sua moto, si sarebbe accostato alla giovane. Secondo il racconto della ragazza il centauro le avrebbe palpato il gluteo, ‘azione’ accompagnata poi da alcune parole a sfondo sessuale, prima di allontanarsi sfrecciando via con il suo bolide a due ruote. La coppia di giovani, scioccata dall’accaduto, ha iniziato subito a urlare contro l’uomo "Fermati, fermati!", ma senza ottenere risposta e il centauro si è dileguato.

Visto il traffico intenso però, la ‘fuga’ dell’uomo è durata poco. Alcuni metri più avanti il motociclista è stato costretto dalle auto in coda a fermarsi. I due ragazzi sono riusciti a raggiungerlo. Il fidanzato della ragazza, angosciata da quanto subito, violata nella sua intimità, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto in una manciata di minuti. I carabinieri hanno identificato l’uomo di mezza età e hanno raccolto le testimonianze della ragazza e del suo compagno.

La giovane, dopo giorni di riflessione utilizzati anche per riprendersi da quanto le è accaduto, ritenuto una vera violenza sessuale, ha deciso di non restare in silenzio, anche per stroncare sul nascere comportamenti del genere che offendono l’anima e il corpo di una donna, comportamenti che troppo spesso la società sottovaluta.

Ieri pomeriggio è stata depositata la querela dal suo legale al fine di iniziare le indagini e comprendere in maniera approfondita questa scioccante vicenda. All’uomo non sono state emesse misure cautelari. La donna ha sentito di aver subito una violenza e non è rimasta a guardare.