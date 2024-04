La storica armeria di Cordiviola chiude i battenti

Dopo 44 anni chiude la storica armeria ’Small Arms’. Una storia di passione e amore per il proprio lavoro quella di Enrico Cordiviola, titolare dell’armeria ’Small Arms’ situata a Marina di Carrara, prossima alla chiusura. L’armeria, gestita con la moglie Bruna, che è stata al fianco di Enrico dal momento dell’avvio dell’attività, 44 anni fa, non è solo un negozio ben fornito di armi e accessori per la caccia e per il tiro, ma uno scrigno di ricordi di una vita passata tra le persone. "L’idea di aprire il negozio è nata da una passione che ho avuto da sempre per le armi, inizialmente da caccia – racconta Enrico – . Una passione che si è evoluta nell’interesse per il “rigato” ed è sfociata, appena ho potuto, nell’attività ’Small Arms’ 44 anni fa. Abbiamo servito tre generazioni e mezzo di appassionati ma purtroppo è arrivato il momento di dire basta. Bisogna avere il coraggio di tirare i remi in barca quando è necessario". Parole ricche di malinconia per chi, nel suo lavoro, ha messo tutta la dedizione di una vita, ma che promette di restare a disposizione di chiunque abbia interesse nelle armi e nel tiro.

"Per quello che posso conoscere, io ci sono sempre anche nei confronti dei clienti di tutti questi anni. Se hanno un problema sanno dove trovarmi... al poligono" scherza Enrico Cordiviola. L’attività, sita in Via Lunense, in occasione della chiusura, ha attuato una campagna di svendita totale, un’opportunità per cacciatori e tiratori, ma anche per chi vuole dare un’occhiata a prodotti di vario tipo.