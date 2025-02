"La statua va rimossa subito"

Non si sono fatte attendere le reazioni politiche a poche ore dall’inaugurazione della statua di Ernesto Che Guevara. Sul tema era intervenuta nei giorni scorsi Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia. La senatrice aveva commentato come la statua rappresentasse un affronto alle vittime del comunismo e dei regimi totalitari nel mondo, in particolare in America Latina.

Nelle ultime ore, oltre a Fratelli d’Italia, si è aggiunta la reazione netta della Lega, con il deputato Andrea Barabotti (nella foto) e gli interventi del segretario provinciale Andrea Tosi e del commissario Lega Carrara Filippo Frugoli, che annunciano una prossima mozione per la rimozione della statua. "E’ sconcertante che il sindaco di Carrara abbia inaugurato una statua in onore di ‘Che’ Guevara - spiega Barabotti - dipingendolo come icona di libertà e diritti. Ancor più grave è che abbia dato lezioni di democrazia, dimenticando che Guevara è stato uno strumento della dittatura comunista di Fidel Castro, responsabile di esecuzioni sommarie, repressioni e violazioni dei diritti umani.

"Esprimiamo fermo dissenso nel celebrare un personaggio che ha incarnato la violenza politica - aggiungono Tosi e Frugoli -. Guevara è stato fautore di un regime comunista responsabile di gravi violazioni dei diritti umani. Le sue parole, che invocano l’odio, sono testimonianza del suo disprezzo per la libertà e i diritti fondamentali".