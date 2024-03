"La statua stele di Scorcetoli ormai è persa"

Le statue stele sono il simbolo che distingue la Lunigiana. Gli studiosi nel classificarle hanno sempre utilizzato il nome delle località dove nel tempo sono state rinvenute: della Verrucola, di Sorano, di Pontevecchio, di Scorcetoli… "Proprio della statua stele di Scorcetoli vorrei parlare – spiega Andrea Draghi consigliere per Fratelli d’Italia nel Comune di Filattiera – Cinque anni fa il Museo delle Statue Stele del Piagnaro a Pontremoli a tutti i costi volle prendere la nostra di Scorcetoli, quella che subito dopo la seconda guerra mondiale era stata posizionata a fianco della chiesa con grande cura, cercando di proteggerla dagli agenti atmosferici all’interno di una cupola. Purtroppo, complice l’amministrazione comunale che non volle ascoltare le richieste della popolazione di Scorcetoli a cui quel simbolo così ricco di storia era tanto caro, – sottolinea Draghi – prese la via di Pontremoli per far bella mostra di sé nel Museo del Piagnaro. E pensare che proprio da lì, dove il reperto era da sempre posizionato, passa la Via Francigena: la promessa di mettere in luogo dell’originale almeno un calco si è rivelato una chimera. Questo è frutto quantomeno di miopia: è così che si vuole fare turismo?. In un contesto dove qualcuno incassa, grazie alle opere di altri Comuni e poi nulla ridistribuisce agli enti del territorio. Resta solo una nicchia, spogliata del suo tesoro, inguardabile alla vista anche dei tanti pellegrini che transitano per la Via Francigena. E’ triste – conclude – trovarsi di fronte a ’casseforti’ svuotate della loro ricchezza e quello che fa ulteriormente male, è la constatazione che al paese che è stato privato di un reperto così raro, non ci si degna neppure di ridare una copia".

Roberto Oligeri