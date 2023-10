"La statua di Mosti torni al suo posto a Massa"

Anche Italia Nostra ricorda lo scultore Alessandro Mosti ’Indian’ , prematuramente scomparso in questi giorni a soli 53 anni a causa di un malore improvviso. I funerali oggi alle 17,30 alla chiesa di Romagnano. L’associazione rammenta la sua ’Evoluzione’ che stava davanti al pontile di Marina di Massa e che è stata spostata per i lavori in corso. "Indian è conosciuto e apprezzato in mezzo mondo, ma non tanto in casa sua – commenta il presidente, Bruno Giampaoli –. Infatti la sua opera più importante ’Evoluzione’, una statua di donna attorcigliata che regge in alto con le mani un’aquila, statua monumentale in marmo bianco che stava davanti al pontile di Marina di Massa è stata spostata per i noti lavori di ristrutturazione. In questa triste circostanza dobbiamo intervenire – aggiunge - per chiedere pubblicamente al sindaco di ricordare il nostro amato scultore prematuramente scomparso dando alla sua opera una giusta collocazione, magari dove era prima". "Lo voglio ricordare giovanissimo – prosegue Giampaoli - quando si dava da fare in mille modi per sbarcare il lunario e non gravare sulla famiglia, per cui accettava anche qualche lavoretto estemporaneo. Nel particolare della foto siamo in piazza Liberazione a montare una pianta di arancio amaro per l’iniziativa della Forestazione Urbana. Mosti è nel pieno della forza fisica e della gioventù con la pala in mano".

A. M. Fruzzetti