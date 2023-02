La speranza nel sorriso del vescovo Doni ai piccoli pazienti di Pediatria

Quando è arrivato si è capito subito che poteva essere una svolta per la Chiesa locale. Il fatto di farsi chiamare frate e non monsignore, la scelta della tonaca e dei sandali, le camminate in città a contatto con la gente, le serate a teatro ad ascoltare la musica, i suoi interventi in difesa del lavoro e degli ultimi, il suo appello per la pace contro la guerra. Insomma, il vescovo Mario Vaccari è entrato, e da subito, in sintonia con i fedeli della nostra diocesi, ma anche con chi è più lontano dalla Chiesa. A quasi un anno dalla sua consacrazione a vescovo possiamo dire che la sua è una sorta di rivoluzione, in linea con Papa Francesco. Nel giorno in cui ha inviato il messaggio per l’inizio della Quaresima, parlando di "cammino di conversione insieme" e invitando alla "carità nei confronti dei più bisognosi", il vescovo Mario si è presentato con la polizia municipale di Massa al Noa e all’Opa con il naso da clown per portare una parola di conforto e consegnare doni ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria. Accanto a lui i vigili urbani erano vestiti da Supereroi. Un’immagine inedita quella del vescovo e per...