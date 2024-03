La solidarietà di Evam. Una speciale Fonteviva a favore degli alluvionati

L’acqua Fonteviva a sostegno degli alluvionati toscani. ‘Water for Tuscany’ è l’iniziativa sostenuta da Comune di Massa, Evam e Misericordia di Campi Bisenzio in favore delle famiglie colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso. La calamità che ha interessato la regione ha causato esondazioni di fiumi, danni e vittime. "Vogliamo dare un segnale positivo – spiega il presidente di Evam, Massimo Gelati –. Dai danni causati dall’acqua a questo elemento simbolo di rinascita che contribuisce allo sviluppo del territorio. A un anno di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione diamo il via all’iniziativa che porterà fondi e ricavato alla Misericordia di Campi Bisenzio". Famiglie e piccole realtà produttive messe in ginocchio dalla furia dell’acqua e del fango che in poco tempo ha portato via anni di sacrifici e di duro lavoro. "Siamo un comune di 48mila abitanti con quasi il 70% di territorio colpito dall’alluvione – sottolinea il presidente della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani –. I soldi non sono ancora arrivati, forse arriverà qualcosa dalla Regione, abbiamo ancora circa 100 famiglie fuori dalle loro case".

Con lo slogan ‘dove l’acqua distrugge, l’acqua ricostruisce’, la campagna si pone l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alle popolazioni alluvionate "ed evitare che si spengano le luci sulla tragedia che ha colpito i nostri territorio", racconta Simone Barazzotto di Ibbl New York City e Columbus Citizen Foundation, che è in supporto dell’iniziativa. "Ci muoviamo per sensibilizzare e raccogliere denaro – prosegue Barazzotto –. Quando i clienti acquisteranno la bottiglia e vedranno questo logo ricorderanno del fatto tragico e di tutte le persone che non hanno ancora risolto il problema".

Per ‘Water for Tuscany’ è prevista la distribuzione di una speciale edizione di acqua Fonteviva imbottigliata in plastica riciclabile bianca con speciale etichetta dedicata, anzichè nella classica bottiglia verde. Il consumatore saprà così che acquistando una bottiglia di questo tipo verrà destinato 1 centesimo a chi ha bisogno, attraverso la Misericordia di Campi. L’iniziativa benefica è promossa e sostenuta da una campagna pubblicitaria che interessa il comprensorio apuoversiliese e utilizza vari mezzi di comunicazione. "Importante tenere alta l’attenzione e fare iniziative che possano smuovere le coscienze con un aiuto concreto a chi ancora è fuori dalla propria abitazione – spiega il vice sindaco di Massa, Andrea Cella –. Anche noi abbiamo avuto dei danni da questa alluvione così il progetto si inserisce in una campagna con ripercussioni anche su Massa. Bisogna però essere altruisti e aiutare chi è messo peggio. In merito alla gestione del territorio e alla prevenzione dei danni, abbiamo posto in essere tante iniziative fattive per migliorare la situazione, a partire dal progetto Score (politiche di adattamento climatico nelle città costiere). Poi c’è la sistemazione dei canali di scolo delle acque bianche. Le criticità sono tante, l’importante è metterci mano e non abbassare l’attenzione". L’iniziativa coinvolge la grande distribuzione e i piccoli punti vendita. Una locandina segnala la presenza dell’acqua solidale.

Patrik Pucciarelli