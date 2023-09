La società Ambiente regala cento libri all’associazione Auser

L’azienda Ambiente spa ha donato all’associazione Auser Massa Carrara cento libri di narrativa per sostenere le attività dell’ente di terzo settore. Il presidente dell’Auser, Mauro Ricciarelli, ringrazia la fondatrice di Ambiente spa, Patrizia Vianello, e il presidente, Franco Rocchi, per la sensibilità dimostrata verso il mondo dell’associazionismo e del terzo settore e in particolare verso l’associazione Auser, che si impegna a favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. I volumi donati verranno messi a disposizione di tutti i volontari e soci che frequentano la sede. La consegna dei libri è stata un momento di scambio e di conoscenza tra l’associazione, che è presente da più di 20 anni sul territorio, e la società, diventata da dicembre 2022 ’Benefit’ inserendo nel proprio statuto e nella propria ’mission’ impegni di beneficio comune.