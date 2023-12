"La sindaca invitata ha rinunciato"

L’Assemblea per l’accesso alla Montagna torna sulla questione della mancanza di pubblici amministratori al convegno sull’estrattivismo di sabato mattina al Garibaldi, in particolare in riferimento alla vicenda della sindaca Serena Arrighi. La prima cittadina nonostante l’invito ufficiale non ha partecipati ai lavori del convegno, salvo poi voler parlare in un secondo momento, quando i manifestanti sono giunti sotto palazzo civico. "La sindaca era stata formalmente invitata al convegno – scrivono dall’assemblea –. Era quindi il convegno la sede per le parole della sindaca e per un saluto ai lavori della giornata. Sindaca che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, a prescindere da ogni possibile diversità di pensiero sull’argomento. Ma la stessa Arrighi non ha presenziato, ci è stato risposto che aveva impegni pregressi in agenda. E l’amministrazione non ha pensato neppure di inviare un rappresentante della giunta". "Non un assessore, non un consigliere, non un presidente di commissione – proseguono dall’Assemblea – La politica della città che ospitava una manifestazione di livello nazionale è stata completamente assente. Invece le cittadine ed i cittadini c’erano, c’erano le persone, provenienti da tutta Italia, che hanno sfilato in numero ben maggiore da quanto riferito. Per correttezza e completezza di informazione – concludono gli ambientalisti – oltre alla sindaca erano stati invitati tra gli altri anche gli assessori regionali Monia Monni, Leonardo Marras e Stefano Baccelli, il neopresidente del Parco delle Alpi Apuane Andrea Tagliasacchi e la Comunità di Parco. Ma le istituzioni evidentemente preferiscono sedere ad altri tavoli ed ascoltare altri interlocutori".