La sfida di Zeri per attrarre turisti Sinergia e iniziative moltiplicate

Doppia ricorrenza oggi per il Comune di Zeri: la data in cui si puntano i telescopi per vedere le stelle cadenti coincide infatti con la festa patronale. Uffici comunali chiusi ma il sindaco, Cristian Petacchi, assicura la sua operatività e annuncia la possibile visita del Questore. Spettacoli, gastronomia e occhi puntati al cielo: nella frazione di Patigno, per la festa di San Lorenzo, dal pomeriggio la piazzetta chiude al traffico per accogliere gli avventori con musica e stand gatronomici. E’ una delle diverse iniziative che animano il piccolo ma operoso comune montano lunigianese: 960 residenti circa, cento in più con gli Aire e durante le ferie aumentano.

"Nel periodo estivo – spiega il sindaco – soprattutto ad agosto, la popolazione arriva a triplicare ed è facile contare 3mila presenze". Coloretta e Patigno, le frazioni principali si trovano ad un’altezza media di 700 metri mentre la cima più alta, il Monte Fabei nel comprensorio sciistico Zum Zeri al Passo dei due Santi, arriva a 1.600. Rendere attrattivo questo territorio, abbinando le bellezze paesaggistiche naturali con l’offerta dei servizi da ritagliare sulle esigue risorse di cui dispongono i piccoli comuni, è una sfida non facile ma su cui il sindaco Petacchi scommette. "Con le idee e le persone giuste, che si rimboccano le maniche, si riescono a fare tante cose anche in pochi giorni sottolinea –. Questa è un’estate ricca di eventi a Zeri. Siamo partiti presto e le iniziative si succedono numerose con la propizia sinergia tra amministrazione comunale, pro loco, associazioni di volontariato sociale, esercenti locali e persone di buona volontà".

Molte le iniziative ad agostto, a partire dal torneo di calcetto che si concluderà venerdì 18: una quindicina di squadre da tutta la Lunigiana, divise in under e over 17, stanno riempiendo il campetto sintetico polivalente di Coloretta. "E’ stato organizzato in pochissimo tempo – spiega Cristian Petacchi –. Fino a pochi giorni prima che iniziasse, di questo torneo non se ne parlava nemmeno". Tutto è partito dalle risorse che l’Unione dei Comuni ha deciso di destinare ai centri estivi: "A Zeri il centro di aggregazione giovanile è aperto per tre pomeriggi tutto l’anno e completamente gratuito. Allora, ho pensato di usare queste risorse per coinvolgere i ragazzi in iniziative serali. Con l’aiuto delle persone giuste abbiamo comprato bigliardino, maxischermo e organizzato i tornei anche di play station, oltre a quello di calcetto, anche con il contributo dell’associazione Vallizeri".

Agosto è iniziato con la centenaria Festa del Bosco al Passo dei Due Santi partecipata dai gruppi alpini e da appassionati della rituale grigliata all’ombra dei faggi, terminerà con un’altra grande festa nella struttura di Adelano: tre giorni dedicati alla valorizzazione equina. Poi il 14 è attesa la Festa del Volontariato organizzata dalla Croce Verde a Coloretta e per ferragosto quella gastronomica "del colesterolo" al Passo dei Due Santi. "E le tante iniziative dei gestori privati che fanno serate danzanti ogni week end" aggiunge il sindaco.

