La senatrice Campione nominata ambasciatrice dalle ’Donne del marmo’

La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione è la nuova ambasciatrice del marmo dell’associazione nazionale le ‘Donne del Marmo’. L’associazione, che ha sede a Carrara ed è presieduta da Sara Vannucci, di recente ha depositato a livello europeo il marchio ‘Marmo di Carrara’ a tutela della pietra naturale delle Apuane, e tra le tante iniziative ha partecipato anche alla fiera Marmomac di Verona con uno stand disegnato dall’architetto Tiziano Lera. "Nell’ambito della fiera Marmomac ho ricevuto il riconoscimento di ambasciatrice delle ‘Donne del Marmo’ per l’impegno profuso nella promozione e tutela di questa pietra preziosa – ha detto Campione –, che in Italia con il marmo di Carrara e il rosso Verona raggiunge il più alto grado di eccellenza nel mondo. Ringrazio la presidentessa delle ‘Donne del Marmo’ Sara Vannucci, il vice presidente di Verona Fiere, Matteo Gelmetti e il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo per questo prestigioso riconoscimento". Il riconoscimento di ambasciatrice del marmo viene conferito annualmente dall’associazione nazionale delle ‘Donne del marmo’, a personaggi che hanno svolto un ruolo nella promozione delle attività dell’associazione. Il premio è stato organizzato in collaborazione con Veronafiere. Oltre alla senatrice Campione che è anche vice presidente del Dipartimento nazionale ‘Eccellenze Italiane’, il riconoscimento è andato all’architetto Tiziano Lera, all’ingegnere Paolo Marone, all’esperta di manifestazioni fieristiche Flavia Milanese, all’architetto Silvia Landini e al presidente di Verona stone district Filiberto Semezin.