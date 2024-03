La segnaletica in 6 categorie e un gioco speciale

La comunicazione non verbale è un linguaggio costituito da gesti, disegni o simboli che non fanno uso di parole. Si utilizza nella cartellonistica di sicurezza, poiché ogni segnale di pericolo o altro deve essere chiaro e comprensibile a tutti, senza possibilità di fraintendimenti. Tra i segnali più conosciuti ci sono quelli stradali, che indicano le principali regole da seguire sulla strada. Anche all’interno degli ambienti di lavoro o nei luoghi frequentati da più persone – come cinema e centri commerciali – troviamo una varia segnaletica, che dobbiamo obbligatoriamente conoscere. I cartelli si distinguono in 6 categorie (di divieto, di soccorso/salvataggio, di prescrizione, di avvertimento, di informazione e cartelli supplementari): differiscono nel colore e nella forma. Per imparare divertendoci, inizialmente, abbiamo visionato i filmati di “Napo”, che attraverso simulazioni di azioni quotidiane, ci illustrano i pericoli che corriamo tutti i giorni. In un secondo momento, noi alunni della 2 G abbiamo creato un gioco di carte per imparare e memorizzare le regole di sicurezza all’interno della scuola.

Istruzioni del gioco: ogni alunno riproduce un segnale su una piccola tessera di cartoncino, in modo da formare un mazzo di carte da gioco. A turno un compagno cerca di mimare il suo cartello, mentre gli altri devono indovinarne il significato. Chi indovina dovrà, a sua volta, mimare la sua carta.