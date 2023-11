La scuola di musica “Dms“ inaugura il suo live club

Si inaugura oggi Dms Stage, il live club della Scuola di Musica Dms di Montignoso, unico nel suo genere in Versilia. Sia Dms che Dms Stage stanno fornendo possibilità di lavoro a molti giovani. Dms Stage ospiterà concerti, masterclass e showcase a partire dalla Data Zero di inaugurazione, in cui si esibiranno e terranno delle masterclass musicisti di spessore quali Gianluca Capitani, Danilo Cherni, Andrea Casali e Giacomo Anselmi, noti come i Codice C. Un luogo, quello che aprirà le sue porte oggi, dal concept newyorkese vivace, innovativo e stimolante. Il focus di Jonhatan Tenerini, proprietario ed ideatore di Dms Music School e Dms Stage, è quello di dare valore alla musica intesa come studio, applicazione, continua scoperta ed arricchimento, prospettive da musicista, cultore ed insegnante. "Lo scopo principale di Dms Stage – anticipa Tenerini – é quello di portare un arricchimento musico-culturale nella nostra zona, cosa che ormai manca da molti anni. Il nostro spazio vuole avvicinare i giovani alla musica con curiosità, offrendo loro masterclass, ovvero seminari, mettendoli a contatto diretto con gli artisti di importanza nazionale e internazionale, i quali non solo si esibiranno, ma potranno anche raccontare le prorpie esperienze e condividere il bagaglio tecnico accumulato in anni di studio e concerti. Pur avendo la nostra sede a Montignoso – prosegue Johnatan Tenerini – la nostra scuola è diventata un riferimento per tutta la Versilia. Infatti i nostri allievi provengano non solo da Montignoso e la vicina Massa, ma da Comuni limitrofi, in particolare Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, e Viareggio. Inoltre Dms e Dms Stage stanno fornendo posti di lavoro a molti giovani, oltre che a molti allievi e prevediamo e ci auspichiamo che queste opportunità continuino a crescere". La sede di Dms Music School e Dms Stage si trova a Montignoso, in via Aurelia 74. Info e contatti: 3291160234, email: [email protected].