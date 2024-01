La scuola di musica Abreu tra i banchi dell’istituto Dante Alighieri

La scuola apre le sue porte alla musica. Dal due febbraio la Scuola di Musica Abreu di Arci Agogo e patrocinata dal Comune di Aulla approderà all’Istituto Dante Alighieri di Aulla, per il progetto ‘Vivi la musica’, dedicato alle classi secondarie 1A, 1B, 1C, 1D. Obiettivi dell’intervento saranno valorizzare le attività dell’istituto volte a sviluppare l’orecchio ritmico, melodico, armonico, avvicinare studentesse e studenti allo studio dello strumento e contribuire a trasformare l’esperienza scolastica in esperienza concreta del fare musica. "Ringraziamo la Scuola secondaria Dante Alighieri e l’insegnante Laura Mirri per averci coinvolti", scrivono dal gruppo. Ricordiamo che la scuola di musica si trova nei locali dell’ex stazione ferroviaria di Aulla e prevede un’offerta didattica rivolta a persone di tutte le età, dalla propedeutica musicale per la prima infanzia, allo studio di vari strumenti, fino al canto. Dallo scorso autunno inoltre, nella scuola di musica Abreu ha fatto ingresso lo studio del violino, a cura dell’insegnante Laura Mirri.

La Scuola di Musica Abreu, nata ad Aulla una decina di anni fa è un polo culturale d’eccellenza e prende il nome dal famoso maestro venezuelano. Grazie alla sua vocazione sociale e al suo potere d’aggregazione, nel tempo ha avvicinato allo studio della musica centinaia di persone, fra grandi e piccini. Vanta una formula accattivante che coinvolge insegnanti di grande esperienza, con approcci differenti e sempre di alto livello, in grado di rispondere alle esigenze formative di bambini, principianti e anche di coloro che desiderano intraprendere lo studio professionale della musica. Partendo dalle lezioni di canto e di strumento come violino, pianoforte, batteria, percussioni, fiati, chitarra, basso e contrabbasso, la Scuola Abreu rinnova la propria offerta formativa dall’alfabetizzazione musicale a nuovi divertenti laboratori e iniziative. Per info 371 463 8863 o scrivere a [email protected].