La scuola ai nastri di partenza . Il nuovo provveditore fiducioso: "Assunti 150 docenti di ruolo. Altri 800 per le supplenze"

di Alfredo Marchetti

"Abbiamo lavorato duramente, ma ci siamo riusciti: la copertura di docenti e personale Ata si può dire soddisfacente". A parlare è la provveditore dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Ilaria Baroni, quando mancano poche ore al suono della campanella. La scuola, alle prese da sempre con mancanza di personale, accorpamenti di istituti, dispersione scolastica, poche risorse sul piatto, vede quest’anno una poderosa iniezione di personale. Un ’battesimo di fuoco’ per la nuova provveditore, che ha preso il posto della collega Donatella Buonriposi dallo scorso luglio. Un curriculum di tutto rispetto che sicuramente sarà all’altezza delle sfide che il futuro le presenterà. Laureata in giurisprudenza all’Università di Firenze, Baroni ha iniziato la propria carriera dirigenziale all’interno delle istituzioni scolastiche nel 1994 come vicaria all’Istituto Capitini di Agliana, in provincia di Pistoia. Nel 2008 ha poi conseguito il titolo di dirigente scolastica e il suo primo incarico è stato, fino al 2011, all’Itc Marchi di Pescia. Dal 2011 al 2015 ha invece guidato il liceo scientifico “Amedeo di Savoia” di Pistoia, città nella quale è rimasta con l’incarico successivo, quello al Itcs “Pacini”. Dal 2021, poi, è stata nominata dirigente tecnica a tempo determinata all’Ufficio scolastico regionale, con funzioni tecnico ispettive. La professoressa Baroni ha espletato anche attività di supporto e affiancamento all’ufficio di Lucca e Massa Carrara, dove è stata apprezzata. E’ stata anche a capo della sezione pistoiese dell’Associazione nazionale presidi.

Da inizio luglio è provveditore: "Un ruolo impegnativo – dice Baroni –che in questa prima fase mi sta coinvolgendo con tempi molto lunghi. Già dal mio insediamento ho seguito le procedure di assunzioni, che ci hanno portato via molto tempo, viste le caratteristiche molto diverse tra Lucca e Massa Carrara. Però devo dire che siamo a buon punto e posso rallegrarmi perché siamo riusciti, malgrado i tempi molto stretti, a garantire la correttezza delle procedure e le nomine in maniera che venerdì la gran parte dei posti vacanti sono stati coperti".

Il punto sui docenti assunti e i colleghi che andranno a fare supplenza: "Nella prima fase di nomine, da concorso sono stati assunti 120 docenti in provincia. A questi se ne aggiungono altri 25 che diventano di ruolo. Poi sono stati conferiti gli incarichi tramite il famoso algoritmo per le supplenze di ogni ordine e grado: nel primo turno sono stati nominati 735 docenti, nel secondo turno del 6 settembre altri 92 docenti. Vengono effettuati più turni perché tra il primo e il secondo c’è chi rinuncia e così vengono attribuititi i turni. Comunque in totale, per tutta la provincia, i supplenti dovrebbero essere 800".

"C’è poi la questione del personale Ata" ha proseguito la provveditore. "Abbiamo attribuito 9 posti di segretari e mancano ancora 6 posizioni da assegnare, ma sono fiduciosa perché le pratiche sono in fase conclusiva". L’ingresso di personale ’fresco’ ha momentaneamente messo a tacere la grave carenza di insegnanti. I problemi per la scuola che guarda al futuro non sono finiti: "Giocheremo una grande partita che riguarda la gestione dei progetti che riguardano i finanziamenti del Pnrr e la necessità di chiudere tutta una serie di procedure per avere i finanziamenti. Sto parlando dei progetti che riguardano, ad esempio, il restyling di laboratori, acquisto di materiale didattico innovativo, cucine per l’Alberghiero, ma anche piani che possano ridurre la dispersione scolastica. C’è poi l’annoso problema della carenza dei presidi. In provincia ci sono 11 reggenze: auspichiamo che un bando possa mettere fine a questa situazione emergenziale".

La dirigente rivolge un augurio a tutti gli studenti e ai nuovi insegnanti: "Buon anno scolastico a tutti i ragazzi. Avrò piacere di venire a breve a Massa Carrara per conoscerli di persona. Sarà sicuramente un anno fattivo e sereno. Ai nuovi insegnati faccio gli auguri di un buon lavoro: le sfide sono molte, siamo di fronte a innovazioni profonde, spero che siano disponibili al cambiamento e felici di ricoprire un ruolo così determinante per l’educazione dei nostri ragazzi".