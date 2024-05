La scultura protagonista. Simposio del liceo Palma

Gran finale nella piazza davanti alla scuola oggi per la quarta edizione del simposio “Giovani scultori Felice Palma” dedicato agli alunni delle classi seconde dell’omonimo liceo artistico di Massa. E in contemporanea fase finale anche per il Memorial Alessandro Mosti, scultore massese prematuramente scomparso lo scorso ottobre ed ex allievo dell’istituto cittadino, diventato ormai un appuntamento annuale che vede il coinvolgimento dei ragazzi della classe IV A dell’indirizzo arti figurative. Per il memorial dedicato a Mosti gli studenti lavorano su una scultura in marmo che verrà poi collocata di fronte al Nuovo Ospedale delle Apuane.

L’evento è un’importante occasione per mantenere viva la memoria ma anche un riconoscimento all’artista Alessandro Mosti, evento che ha sostenuto in questi ultimi anni la realizzazione di diversi progetti in collaborazioni con i ragazzi, dalla scultura destinata ad Algeri e dedicata ad Alì Piccinin, il bambino di Mirteto di Massa rapito e diventato Pascià, a quella di Alberico Cybo Malaspina tutt’oggi collocato in Piazza Martana a Massa. Simposio e memoriale sono inziati lunedì che si concluderanno dunque oggi in piazza Palma alle 18 con la premiazione degli autori delle tre opere più significative, valutate da una giuria di esperti, e la consegna di un omaggio floreale alla madre dello scultore Mosti.

La cerimonia finale sarà allietata dall’esibizione musicale degli studenti del Liceo musicale. Alla premiazione presenzieranno gli sponsor che hanno collaborato per il buono svolgimento della manifestazione, oltre all’assessore alla cultura del Comune di Massa, Vincenzo Genovese del Provveditorato agli studi, la dirigente scolastica del Polo artistico “Gentileschi”. Il liceo artistico ringrazia tutti gli sponsor che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione, che sono Edil Market2000 dei 3G srl, Barsotti (articoli per Belle Arti), Luciano Baicchi, Fonteviva e Gino Cuturi. Un ringraziamento anche al Comune di Massa. Progetti, quelli del liceo Palma, che accendono i riflettori sulle capacità degli studenti della scuola. I coordinatori sono i docenti Paolo Noto, Patrizia Mannini, Pier Giorgio Della Pina. In primo piano gli studenti che hanno partecipato, e sono: (classi II) Alice Rubino, Aurora Rolla, Momoko Marchini; Leonardo Caldararo, Mattia Laganà, Tessa Moretti, Noemi Pagani, Isabella Naldini, Jasmine Farri, Maria Changano, Silvana Ceraldi; (classe IV A) Tommaso Pardini, Gabriele Badiali, Luca Bernardoni, Michela Montalto, Nadege Corradini, Iael Capozzi, Alice Angeli, Nicole Giunta, Mario Ravarelli.