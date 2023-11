La scomparsa di Rampioni. Imprenditore e rotariano doc

Bandiere a mezz’asta al Rotary Club di Carrara e Massa per la morte di Alviero Rampioni. E’ scomparso a 91 anni colui che è stato il governatore del distretto 2070 nell’anno del centenario del Rotary 2004-2005. Imprenditore di successo nel settore edilizio, già responsabile della sezione edile dell’Associazione degli industriali di Massa Carrara e Presidente della Cassa edile provinciale. Ha dedicato la sua vita all’attività lavorativa con una costante opera di servizio a favore della realtà locale. Rotariano di lungo corso, dapprima come socio del Club di Carrara e Massa e successivamente nel 2005 come fondatore del Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario. Ha posto in essere tutta una serie di iniziative volte alla crescita culturale, sociale ed assistenziale della provincia. "Non posso non ricordare il piacevole incontro di due anni fa nella visita del Club da lui voluto, il Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, come pure la sua ultima presenza a livello distrettuale a Punta Ala - lo ricorda così il governatore Fernando Damiani -. In entrambe le occasioni ho avuto il piacere di ascoltare le sue riflessioni ed il suo amore verso il Rotary, parole che porterò sempre nel mio cuore come ricordo più bello di Alviero". Poi Leonardo Vinci Nicodemi, socio del Club e amico di Rampioni: "Nel nuovo club Rampioni volle l’inserimento di socie donne, la completa informatizzazione, una squadra di giovani con solide basi professionali ed etiche. E sempre grazie al suo impegno, ha permesso al nostro club di farsi conoscere nell’allora grande distretto Emilia Romagna- Toscana-Repubblica di San Marino". Lo ricordano con affetto il figlio Pier Alviero, il nipote Emanuele e tutti i soci rotariani.