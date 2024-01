La scommessa di Schligler: apre il ‘Bistrot di Davide’

Massa, 17 gennaio 2024 – Un nuovo ristorante in centro di cucina locale. Si chiama il "Bistrot da Davide" e aprirà le porte domani, alle 17.30, con l’inaugurazione. Il ristorante è in via Alberica, al civico 12, dove prima c’era "KriKrok’s".

Torna una luce nel centro storico per mano dello chef Davide Schligler, massese con origini francesi. "Mio padre Jean Paul aveva l’omonimo ristorante in via delle Pinete, a Marina di Massa, negli anni ’80 – racconta il titolare della nuova attività – è con lui che ho iniziato fin da piccolo a stare in cucina. Ora ho 50 anni ma è da quando ne avevo 20 che lavoro in cucina. Sono stato lo chef di vari ristoranti, come ’La Barca’ a Forte dei Marmi e ’Pancino 2’ a Ronchi e poi ho effettuato diverse trasferte nella ristorazione in Svizzera, da dove sono tornato 3 mesi fa".

Un sogno il suo, quello di avere un attività in proprio, che coltiva da sempre. "Il sogno c’è sempre stato ma sono 10 anni che mi concentro in questo progetto – prosegue –. Ho aspettato che le mie due figlie diventassero grandi per realizzarlo. Addirittura sono diventato nonno. A gestire il ristorante sarà tutta la famiglia. Mia figlia starà in cucina con noi, l’altra darà una mano in sala con mia moglie, poi ho assunto un barista e ci sarà anche mio genero".

I piatti spazieranno "dalla cucina di mare a quella di terra locale, come baccalà marinato, cozze ripiene e dolci della casa – spiega Davide –. Poi il pomeriggio daremo la possibilità ai clienti di sedersi per gustarsi un cocktail e un buon tagliere di salumi e affettati. Faremo anche pranzi di lavoro a partire da 13 euro e per mangiare a cena si andrà dai 25 ai 45 euro. L’obiettivo è quello di raggiungere un ampio bacino di clientela, dai più giovani a quelli più... grandi".

L’attività di Schligler, come detto, prende il posto del ristornate "KriKrok’s", chiuso da ormai un anno. "Ho preso in affitto il fondo – conclude Davide – perché penso che Massa si stia rialzando, io ci credo, nei locali la clientela aumenta e credo che questo sia il momento giusto per dare vita a questa avventura".

Patrik Pucciarelli