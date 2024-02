"La 'Sciarpa rosa' compie 10 anni: un decennio di impegno nella lotta contro il cancro"

Oggi la ’Sciarpa rosa’ compie 10 anni. L’iniziativa, che intende promuovere la prevenzione nella Giornata mondiale contro il cancro, ha coinvolto 8.400 donne ed ha consentito di raggiungere il Guinness dei primati della sciarpa di lana più lunga d’Italia, (12 km e 619 metri). Per celebrare la ’Sciarpa rosa’ stamani, alle 10.30, si tiene una manifestazione al Monumento della Sciarpa Rosa realizzato in via Catagnina dagli studenti del Liceo Palma. Nell’occasione il monumento sarà illuminato di rosa e ogni cittadino sensibile al problema è invitato a deporre un fiore. Saranno letti alcuni passaggi del libro ’La sciarpa rosa’ di Angela Maria Fruzzetti che racconta ogni maglia di quell’avventura, riportando anche i messaggi che hanno accompagnato la sciarpa in memoria di donne e uomini che hanno lottato contro il cancro.