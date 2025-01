La scherma protagonista. Oltre 400 atleti in gara al Campionato regionale

La città si prepara a diventare il cuore della scherma giovanile toscana: l’11 e il 12 gennaio 2025, il Palazzetto dello Sport di Via degli Oliveti ospiterà il Campionato Regionale G.P.G. (Gran Premio Giovanissimi), un evento che porterà in città oltre 400 giovani schermidori under 14 pronti a sfidarsi in fioretto, spada e sciabola. Organizzato dal Comitato Regionale Toscano di Scherma in collaborazione con la Società Schermistica Malaspina Massa, l’appuntamento è molto più di una semplice competizione: è una celebrazione dei valori dello sport, un’occasione per promuovere inclusione sociale e benessere, e un momento in cui la comunità si stringe intorno a giovani talenti provenienti da tutta la Toscana.

L’ingresso gratuito permetterà al pubblico di scoprire una disciplina antica e affascinante, avvicinandosi alla magia e alla tecnica della scherma. La Società Malaspina Massa, fondata nel 2006 e guidata dal Maestro Marco Fialdini, è il motore pulsante dietro l’organizzazione di questo evento, che vuole rendere omaggio alla memoria di E. Zanotti. Con il suo impegno nella formazione di atleti e la partecipazione a iniziative come "Sport e Salute" e "Nastro Rosa", la Malaspina rappresenta un’eccellenza sportiva e sociale per il territorio. Il patrocinio del Comune di Massa è il riconoscimento dell’importanza di ospitare eventi di questo calibro, capaci di valorizzare la città e di rafforzare il legame tra sport e comunità.

"Questa competizione è un’opportunità per celebrare il talento giovanile e rafforzare il legame tra sport e comunità," ha dichiarato l’Assessore allo Sport Roberto Acerbo, che ha sottolineato il desiderio dell’amministrazione di promuovere lo sport e l’inclusione. Durante la presentazione dell’evento, Acerbo ha aggiunto: "A gennaio ospiteremo presso il Palazzetto dello Sport questo Gran Premio di scherma dei giovanissimi under 14. È già stato un successo nelle precedenti edizioni e sicuramente lo sarà anche quest’anno. Un evento che abbiamo voluto patrocinare per ribadire il nostro impegno nel valorizzare lo sport come strumento di crescita e benessere".

"Vedremo – prosegue nella presentazione – circa 400 atleti e le loro famiglie arrivare da tutta la Toscana, una grande occasione anche per presentare la nostra città. Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento così importante." Massa è pronta ad accogliere il futuro della scherma con una manifestazione che punta a lasciare un segno indelebile, tra competizione, inclusione e passione. Un momento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di sport e soprattutto di questa disciplina che in passato ha regalato tante soddisfazioni all’Italia.

Michele Scuto