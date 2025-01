La Sarajevo di Patrizia Fiaschi alla Rc music di Cantarelli. Presentazione del libro

Proseguono gli appuntamenti culturali all’interno dell’associazione musicale ‘Rc music’ di via Turati ad Avenza. Si tratta della rassegna organizzata da Renzo Cantarelli, il cantautore e patron della scuola di musica che da mesi ha deciso di aprire le porte della sua associazione alla cittadinanza organizzando momenti di confronto e riflessione. Il prossimo appuntamento è per sabato alle 17,45 con la presentazione del libro di Patrizia Fiaschi (nella foto) intitolato ‘Aprile è una promessa’, in dialogo con Simona Bertocchi. Il libro è ambientato nella Sarajevo del 1985 e ha come protagonista l’ingegner Goran e la dottoressa Olga, che diventeranno i genitori di Zlta.

L’assedio del ’92 costringerà Goran a fingersi cecchino per proteggere i propri affetti e la moglie che lavora in una corsia d’ospedale, testimone del dolore di una città isolata. Con un salto temporale i protagonisti vengono proiettati in una Milano del 1994: Margherita (fotoreporter) e Guido (vicecommissario) accolgono Zlata in un programma di affido internazionale al quale collabora Marta, esponente dell’organizzazione che ha visto Gino Strada a Sarajevo come chirurgo di guerra. Marta e Margherita assumeranno un ruolo determinante nella vita di Zlta, mentre Olga sarà colta da un dramma che trascina il lettore in un turbinio di emozioni. La storia di una bambina alla quale è stata rubata l’infanzia in un romanzo di salvezza, che restituisce la possibilità di sperare in una rinascita, come in un aprile carico di promesse. Patrizia Fiaschi originaria di Spezia ha coordinato i circoli lettura per Laav, fondato il blog ‘Raccoglimi un libro’ e curato la direzione artistica del Festival Romanzo Storico Città di Massa. Ha pubblicato ‘Racconti di sale e di nebbia’, ‘Un giorno nuovo’, ‘Il vento sull’erba’. Ha ricevuto i premi San Domenichino e Città di Sarzana ed è stata selezionato al Premio Città di Como. Brani delle sue opere figurano in antologie di narrativa contemporanea.

Il centro di Avenza, aperto da Cantarelli, vuole dare la possibilità agli appassionati di cultura di avere uno spazio dove confrontarsi e assistere a presentazione di libri. Renzo Cantarelli è musicista e nel suo centro ha avviato anche una scuola di musica che oltre alle lezioni prevede anche appuntamenti aperti e gratuiti alla cittadinanza per accendere una luce ad Avenza dove le attività culturali sono sempre meno numerose.