’La salute viene camminando’. Boom per la Canevara-Antona

Si prospettano grandi numeri per ’La salute viene camminando’, l’iniziativa in programma domenica nata da un’idea delle Lega Italiana lotta ai tumori (Lilt) e organizzata insieme al Parco delle Alpi Apuane e il Club Alpino Italiano, sezione di Massa “Elso Biagi”, con il patrocinio di Provincia e Comune, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del camminare in montagna, anche come prevenzione nei confronti delle patologie oncologiche. L’escursione si svolgerà da Canevara ad Antona, su un’antica mulattiera, oggi sentiero Cai 41, e partirà alle 9. I partecipanti saranno ’guidati’ dagli accompagnatori Cai Sauro Quadrelli, Gianluca Riccardi e Mario Leotta-Fabio Manfredi. A tutte le iniziative in programma si è aggiunta l’adesione del gruppo di cantori musicanti ’Gli amici del folklore’ che accoglierà i partecipanti all’arrivo ad Antona, in piazza San Rocco. Dopo i saluti da parte delle istituzioni, alle 12 è previsto un breve racconto sulla storia del paese. Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo libero, è previsto un excursus alla scoperta del paese.