La rinascita Un centro sportivo a Groppoli

Da edificio abbandonato e fatiscente, a palestra con piscina coperta. Taglio del nastro, ieri pomeriggio, al Lunigiana sport village, un nuovo centro sportivo a Groppoli, nel Comune di Mulazzo. La vecchia struttura commerciale, reduce da un fallimento e abbandonata da oltre dieci anni, ha cambiato volto e adesso sarà viva e aperta a tutte le persone che hanno voglia di stare assieme e prendersi cura di se. Il complesso è stato infatti acquistato dalla famiglia Sarti, che vive e lavora a Virgoletta di Villafranca, e ha deciso di investire sul territorio. Il centro sportivo dispone di piscina, palestra e sale fitness, karate, pesi, all’esterno campo da padel, mentre a Virgoletta i campi da paintball e beach volley.

Al taglio del nastro, dopo la benedizione di don Giovanni Barbieri, c’erano il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa, il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi e tanti amici, curiosi di vedere il centro sportivo. "Siamo contenti che la famiglia Sarti abbia scelto Mulazzo – ha detto Novoa – per un intervento che va a riqualificare una grande area abbandonata, offrendo un sevizio importante per Mulazzo e per la Lunigiana. E anche posti di lavoro. Si tratta di un’attività di prim’ordine, importante, sono certo che diventerà un punto di riferimento per il nostro territorio. Per il futuro sono in programma convenzioni con le scuole o attività per la popolazione anziana, il benessere è qualcosa che va praticato e coltivato, mettendo assieme salute, socializzazione e divertimento".

"Abbiamo comprato la struttura nel 2021 – ha spiegato Davide Sarti, che la gestirà col fratello Cristiano e le sorelle Simona e Maria –, poi l’abbiamo riqualificata con oltre un anno di lavoro. Siamo un’associazione sportiva dilettantistica affiliata al Centro sportivo educativo nazionale, iscritta alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Fijlkam iscritta al Coni nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche". La struttura, nel dettaglio, dispone di una sala per corsi di karate, una piscina riscaldata a 30 gradi, lunga 17 metri, sala pesi e cardio, sala per il fitness. Oggi e domani open day di prova, dalle 9 alle 21, dal due gennaio cominceranno corsi e attività. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3517609780 oppure 3914952080.

Monica Leoncini