La rinascita dalla vela alla vetta Una passeggiata sui monti per superare ostacoli e malattie

Una serata al tramonto, al fresco di Campocecina, fra musica, gastronomia e solidarietà. La Don Gnocchi ha organizzato un evento fra i prati della suggestiva località montana e il rifugio del Cai ’Carrara’ per sensibilizzare e raccogliere fondi sul problema dei linfedemi da tumore al seno. Valorizzando lo sportello ’aiuto linfedema Rosalba Manfredi’, di cui fanno parte terapisti specializzati nel trattamento, la serata si è svolta fra canti e degustazioni di prodotti tipici. Con la collaborazione della ’Vela per la rinascita’, che da due anni regala crociere indimenticabili a donne con problemi oncologici e non solo, è stato scelto un luogo in quota dove si potesse vedere il mare: la nascita ‘dalla vela alla vetta’. "Una camminata simbolica di poche centinaia di metri in salita (quando si affronta una malattia, si inizia un percorso in salita con diversi ostacoli per poi arrivare si spera alla guarigione), fino ai pratoni. E in questo percorso non siamo soli, ma c è chi ci sostiene con dedizione e competenza. Ecco il cerchio – spiega Francesca Giusti dello sportello linfedema – di persone tutte per mano, unite nel prato".

Poi al rifugio Cai, con la musica dal vivo di Lisa Pietrelli compositrice dei Nomadi, con rinfresco offerto dalla Don Gnocchi e il vino messo a disposizione dalle cantine Ramarro, sempre in prima linea nella solidarietà. Un grande lavoro di squadra riuscito anche grazie alla collaborazione di Giancarlo Agnesini che con il suo pick up ha portato in quota, con una spola continua dal posteggio al rifugio, anche le persone disabili che sono così riuscite a godere della splendida serata. In vendita le magliette prodotte proprio per l’evento e quelle donate da una titolare di un negozio di abbigliamento di Cerreto Laghi. Le offerte sono state consegnate allo sportello ’Aiuto linfedema’ della Don Gnocchi e alla ’Vela per la rinascita’.

"Una serata che apre le numerose iniziative di solidarietà – ha spiegato la direttrice dell’istituto Elisabetta Bertocchi – che la Don Gnocchi intende portare avanti a sostegno dei propri assistiti e delle persone in difficoltà". La forte collaborazione fra Don Gnocchi e ’Una vela per la rinascita’ è stata sottolineata dalla presidentessa Silvia Landi che ha annunciato nuove future iniziative congiunte per dare una mano a chi ricomincia il percorso di risalita verso la salute e le attività all’aria aperta. Un grande lavoro di squadra nel nome della solidarietà e della beneficenza.