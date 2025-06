La rigenerazione di Caina. Il teatro nel cortile per combattere l’incuria

Il teatro nel cortile. L’arte e la prosa entrano nel cortile delle case popolari di Caina per combattere degrado e isolamento. Il debutto sarà domani alle 19 nel complesso popolare con ’Fuga dal cortile’ (replica il 29 stessa ora), risultato finale del laboratorio teatrale di Spazio Alber1ca condotto da Andrea Battistini. Grazie alla disponibilità di Erp che tramite il suo presidente Luca Panfietti ha agevolato e incentivato le idee di Spazio Alberica che ha vouto strappare all’incuria quella parte di case popolari con un progetto culturale di rigenerazione urbana. Un’idea pioniera che ha trovato casa anche a Milano dove la stessa iniziativa è stata promossa proprio dal Comune con un apposito bando.

Il laboratorio di Battistini ha visto un intenso lavoro a partire dall’ottobre del 2024 e si è articolato in due gruppi che hanno lavorato insieme per realizzare lo spettacolo in scena questo week end e l’altro “Barboni” che si svolgerà il 3 e 4 luglio al San Giacomo. ’Fuga dal cortile’ è un testo originale che vede impegnate otto attrici, Chiara Bernieri, Maura Brizzi, Carla Calzolai, Carla Ferrari, Maura Fescina, Patrizia Scordo , Patrizia Ulivi e Brunella Viti. Attrici alcune già esperte, altre che si sono avvicinate al teatro in questa occasione. Tutte si esibiranno nel cortile, un luogo insolito per un progetto innovativo che dal prossimo anno potrà essere allargato a tutti i cortili delle altre case popolari per avvicinare l’arte al pubblico e creare quel processo di crescita insieme proprio del teatro.

A Caina, lo ricordiamo, è nato, da una volontà comune tra Erp e Spazio Alber1ca, un esperimento di coesione sociale e rigenerazione urbana attraverso arte e cultura che ha preso nome ’Laboratorio Nuova Caina’. In quel luogo, attraverso il confronto con gli abitanti si è realizzata una comunità che ha già creato diverse iniziative pubbliche, mostre d’arte, reading, feste sino alla creazione di una biblioteca. E’ così che l’esperienza del laboratorio teatrale, che Andrea Battistini ha accettato di condurre tra i suoi mille impegni, si è incontrata con la sperimentazione di un gruppo, condotto da Fabio Bernieri, che si è proposto sin dall’inizio di rovesciare il paradigma centro periferia, facendo sì che cose interessanti si svolgessero in uno di quei luoghi troppo spesso dormitori. Un modo di portare il teatro in posti non convenzionali per renderlo accessibile a tutti che è dna del diritto alla cultura, all’inclusione, alla bellezza.

"Quando mi è stato proposto di condurre un laboratorio di teatro – racconta Battistini – ho accettato immediatamente sia per la curiosità di lavorare con allievi anagraficamente diversi da quelli con cui mi confronto solitamente (i post adolescenti iscritti alle accademie di teatro in cui regolarmente insegno) sia perché ero sicuro di trovare un ambiente radicato nel teatro visto lo splendido percorso fatto da Spazio Alberica in questi tre anni di attività. Era molto tempo che non conducevo un laboratorio nella mia zona di origine sia per i numerosi impegni sia per la mancanza di opportunità stimolanti. Adesso due storie che ci hanno accompagnato come pre-testo di lavoro sono diventate storie da raccontare agli altri: Fuga dal Cortile e Barboni".

Lo spettacolo Barboni vedrà su palco Giuseppina Angelini, Roberta Bucchioni, Alberto Bardi, Rita Cordiviola, Raffaella Frediani, Giovanna Masetti, Alessio Mazzoni, Silvia Peretti, Anna Trabucchi e si terrà il 3 e 4 luglio alle 21,30 al San Giacomo. Per gli spettacoli, ad ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione a [email protected].