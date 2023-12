La rassegna Il teatro è una favola per tutti

"Tutt’insieme a teatro – che favola!" Torna al teatro Guglielmi l’attesa rassegna per le famiglie. L’evento è stato presentato ieri in sala giunta dall’assessora Monica Bertoneri alla presenza di Cinzia Bertilorenzi, direttrice artistica e organizzativa Eventi Culturali, e di Simona Dell’Ertole per la Fondazione Toscana Spettacolo.

"La rassegna per le famiglie – ha spiegato l’assessora Bertoneri - è volta ad arricchire gli eventi già in programma per questa stagione teatrale 202324. Parte venerdì 29 dicembre e si articola in quattro appuntamenti dedicati ai più piccoli ed ai loro genitori ed è una rassegna pensata per stimolare la fantasia e vivere in famiglia la magia del teatro. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La grafica della locandina, molto colorata, è stata realizzata con i disegni dei bambini che hanno aderito lo scorso anno al concorso "Il teatro che vorrei", che riproporremo anche per questa edizione". Bertoneri ha espresso soddisfazione per il cartellone in corso che sta riscuotendo grande successo di pubblico: "Ci aspettano altre iniziative importanti, d’interesse per la cittadinanza.

"Sono anni che facciamo questa rassegna insieme – ha aggiunto Simona Dell’Ertole della Fondazione Toscana Spettacolo - ed è bello far vivere questo momento di unione e condivisione tra le famiglie riunite al teatro Guglielmi". Come ha ricordato Cinzia Bertilorenzi, gli spettacoli dai tre dello scorso anno sono passati a quattro e l’idea di proporli durante le vacanze delle festività natalizie è sicuramente vincente: "Potrebbe essere un gradito regalo di Natale".

Ma vediamo il cartellone nel dettaglio: la rassegna, dedicata a bambini da tre anni in poi, aprirà nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre (ore 17:30) con “La notte dei regali“ di e con Gianni Franceschini.. Domenica 28 gennaio (ore 17:30) sarà poi il momento dello spettacolo “I tre nasoni“ di Emanuele Luzzati e Tonino Conte. Il programma prosegue domenica 18 febbraio (ore 17:30) con “Fiabe jazz. Kappuccetto rosso“ con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi, Niccolò Curradi, Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci.

Ultimo appuntamento della rassegna è quello in programma nella giornata di domenica 10 marzo (ore 17:30), ovvero “Lo zar Saltan“ con Silvia Baccianti, Lavinia Rosso e Teo Paoli. La campagna abbonamenti si apre da sabato 9 a venerdì 15 dicembre alla biglietteria del Teatro oppure – esclusivamente a prezzo intero – tramite il circuito Vivaticket. Una nota, infine, merita il concorso “Il teatro che vorrei“, il quale è rivolto ai bambini da 3 a 10 anni. I piccoli potranno cimentarsi nelle loro opere venerdì 29 dicembre dalle 15 alle 18,30 all’interno del teatro Gugliemi. La partecipazione è gratuita e sarà messo a disposizione materiale necessario dall’organizzazione. Tutti i disegni saranno poi esposti alle Stanze del teatro Guglielmi domenica 28 gennaio. Per maggiori informazioni si può inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Angela Maria Fruzzetti