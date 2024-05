La questione del porto ridotta a derby

Non ci fosse stato lo scalo di Marina di Carrara, non saremmo qui a parlare di erosione a Marina di Massa perchè sarebbe del tutto risibile. Occorre ricordare che si sono perduti oltre 100 metri di spiaggia? Da sempre scriviamo che è necessario trovare una soluzione bilanciata, nell’interesse di tutto il territorio e della sua economia. E la prima cosa da fare non può essere un ulteriore ampliamento del porto, che peggiorerebbe la situazione massese facendo pendere la bilancia da una parte. Il primo intervento dovrebbe essere quello di riportare la sabbia dove è sparita facendo in modo che ci resti il più a lungo possibile. E’ questione di buonsenso, anche di giustizia e soprattutto di buona politica. Non può essere un derby legato a interessi di parte.

Luca Cecconi