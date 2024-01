La querelle delle turnazioni degli autisti sul tavolo della Regione

La querelle sulle turnazioni degli autisti di Autolinee Toscane in provincia su cui si sta consumando lo scontro fra sindacati arriva anche sul tavolo della Regione. E’ il consigliere di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, a sottoporre il problema al presidente Eugenio Giani attraverso un’interrogazione a risposta scritta. Fantozzi ricorda che "con decorrenza da gennaio Autolinee Toscane, in modo autonomo, strutturerà la rotazione dei quadri rotazionali che tengano conto della normativa applicata al personale (normativa ex Atn, normativa ex Ctt Nord srl e normativa Autolinee Toscane). Darà la possibilità al personale a cui è applicato il trattamento ecoonomico e normativo ex Atn Srl di manifestare la volontà di richiedere l’attribuzione del trattamento definito dall’accordo del 2022 per il personale del dipartimento nord di Autolinee Toscane. I lavoratori sono stati nei mesi scorsi in stato d’agitazione perché temono un peggioramento della loro situazione economica e lavorativi e Autolinee ha ritardato la sua decisone in merito alla turnazione del personale, ovvero se applicare i quadri rotazioni oppure una turnazione unica, che però non tiene conto dell’anzianità di servizio". Ed è questo su cui si scontrano i sindacati. Ora Fantozzi prova a chiedere una soluzione al presidente della Regione per sapere "se Autolinee Toscane aprirà un tavolo permanente di confronto con la Provincia e con tutte le organizzazioni sindacali in merito al problema e come Autolinee ha deciso di agire in merito alla definizione dei turni".